В Ленинском районе задержан сын зампреда райсовета и сотрудник ГИБДД

В Ленинском районе сотрудники ФСБ задержали сына зампредседателя местного райсовета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-летний мужчина, работающий инспектором ГИБДД, вымогал 300 тысяч рублей у автовладельца, находящегося за рулем в нетрезвом виде.

После получения взятки сотрудник Госавтоинспекции пытался скрыться с места происшествия.

«Все происходило на глазах у людей: он пытался скрыться, чуть не подавил сотрудников ФСБ, но они перегородили ему дорогу, вырвали из машины», – цитирует Крыминформ источник в районном ГИБДД.

В настоящее время мужчина содержится в местном изоляторе временного содержания. Автолюбителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Ленинский район, Оксана Мурзина

Ленинский район. Другие новости 16.01.18

В Крыму сгорела маршрутка, есть пострадавшие. / Украина сняла санкции с российского поставщика угля – замерзает. / Генштаб ВСУ: Крым превратили в непотопляемый авианосец. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»