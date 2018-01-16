В Индии представят настоящие крымские реалии

В столице Индии Нью-Дели открылась фотовыставка, посвященная Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на экспозиции в Российском центре науки и культуры (РЦНК) представлено 80 работ, сделанных 12 крымскими и московскими фотографами в 2015-2016 годах в Ялте, Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Херсонесе, Балаклаве и других городах полуострова.

По словам организаторов выставки, главной задачей было показать «жизнь людей как она есть», хотя и сам Крым «безумно красив».

«Здесь представлены и будни, и праздники, и традиции, и культура, и воспитание детей, и труд людей. Но в центре выставки – человек», – говорят организаторы, подчеркивая, что на выставке «нет ни одного постановочного кадра».

После Нью-Дели экспозицию увидят и в других индийских городах, в том числе в Мумбаи, Ченнаи, Калькутте и Тривандраме. «Выставка даст индийцам самое реальное представление о том, что собой представляет наш Крым, а главное, как сейчас там живут люди», – уверен директор РЦНК Федор Розовский.

Нью-Дели, Оксана Мурзина

Нью-Дели. Другие новости 16.01.18

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