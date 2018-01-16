Погода портится: на Крым надвигается снежный шторм

В Крыму объявлено экстренное предупреждение, ждут снегопад и сильный ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с прохождением Балканского циклона 17 и 18 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, переходящий в дождь. 18 января местами выпадут очень сильные осадки. В некоторых районах республики возможен туман и гололед. Кроме того, усилится южный с переходом на северо-западный ветер, скорость которого будет достигать до 25 метров в секунду, а 18 января порывы ветра могут усилиться до 28 метров в секунду.

В МЧС Крыма напоминают о соблюдении мер безопасного поведения: необходимо плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, также не следует находиться вблизи деревьев. Отметим, что из-за ухудшения погодных условий может приостановить работу Керченская переправа.

Симферополь, Анастасия Зук

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