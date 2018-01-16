В керченском парке «Молодежный» нашли гранату

В керченском парке культуры и отдыха «Молодежный» неподалеку от детской площадки сегодня был обнаружен взрывоопасный предмет.

Как рассказали РИА «Новый День» сотрудники МВД, предположительно, опасная находка – граната времен Великой Отечественной войны, пролежавшая в земле более 70 лет. Правоохранители не смогли уточнить, советская она или немецкая. По их словам, гранту нашли в ходе работ по реставрации зоны отдыха рядом с памятником партизанам.

В настоящий момент по периметру парка выставлено оцепление. Вызваны саперы.

Отметим, что парк «Молодежный» – любимое и, пожалуй, единственное место отдыха жителей огромного района Аршинцево. Керчане приходят сюда ежедневно для прогулок с детьми и занятий спортом.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 16.01.18

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