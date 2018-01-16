Ведущая газета Великобритании «The Telegraph» заявила, что против Донбасса воют повстанцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданина Литвы Мика Альпса, который несколько лет воевал в составе одного из добробатов, подконтрольному запрещенному в РФ «Правому сектору», убили на острове Гернси. После смерти боевика газета «The Telegraph» выпустила статью «Russians accused of murdering Ukrain rebel on British soil» (Россиян обвинили в убийстве украинского повстанца на Британской земле).

Известный украинский политолог Владимир Корнилов отмечает, что, исходя из подачи иностранных журналистов, боевик является повстанцем, а в украинских народных республиках ДНР и ЛНР установлена законная власть.

«Какая интересная постановка вопроса! На британском острове Гернси в Ла-Манше убит «украинский повстанец» Маркус Альпс. Обратите внимание, что британская пресса дружно начала называть его «повстанцем» в связи с тем, что он снабжал подержанными автомобилями украинские добробаты, воюющие в Донбассе против дончан. А раз эти добробаты являются «повстанцами», то кто те, против кого они воюют? Законная власть, надо полагать», – написал в Фейсбуке Корнилов. Комментаторы отмечают, что СМИ попросту «постеснялись назвать убитого бандитом».

Отметим, что Альпса, нашли сожженным в его машине. По данным его соратников, радикал собирался доставить на Украину бронежилеты и термобелье, но не успел: «Мика пытали, убили, привязали и сожгли в машине». И в лучших украинских традициях в деле, конечно, обнаружили российский след.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 16.01.18

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