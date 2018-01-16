Нарасхват: Варшаву обвинили в желании «откусить» часть Украины

Сын лидера запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич обвинил Польшу в желании забрать западные территории «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шухевич отмечает, что поляки уже неоднократно «делили» Украину. «Поляки всегда любили воевать с Россией, но всегда когда доходило до Украины, то они на этой почве и находили общий язык и всегда урывали свой кусок», – заявил радикал. – А вы думаете, они бы, не поделили ли нас сегодня по Збручу с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы». При этом депутат отмечает, что Украина должна подготовиться к тому, что на ее территории будет претендовать Варшава, и убеждает, что молодые радикалы готовы к такому развитию событий. «Есть готовые, я от многих это слышал молодых, которые имеют зуб на поляков, потому что знают, что в любую минут тебе вцепятся сзади. Если мы сегодня будем стрелять туда (куда именно не уточняет, но скорее всего, имеет ввиду РФ – прим. НД), то с другой стороны нам с Запада это же сделают (поляки – прим. НД)», – заключил Шухевич.

Как сообщал «Новый День», летом прошлого года Польша пообещала наложить вето на потенциальное вступление Украины в ЕС, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Тогда министр иностранных дел страны Витольд Ващиковский дал четко понять: что с «героями» «Незалежной» Шухевичем и Бандерой Украине нечего делать в Европе.

Отметим, что в последние годы отношения Варшавы и Киева значительно ухудшились, большую роль в этом вопросе также сыграл и скандальный украинский закон «об образовании». В целом, население Польши очень негативно относится к мигрантам из Украины.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.01.18

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