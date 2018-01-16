Кремль счел Керчь недостаточно древней

Признание Керчи самым древним городом России произойдет после точной датировки основания античного городища. Последние исследования говорят о первой четверти VII века до н.э.. Поэтому в администрации президента РФ предлагают дождаться доказательств 27-вековой истории Керчи.

Как сообщила РИА «Новый День» директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, письмо с просьбой присвоить Керчи статус самого древнего города направлено в администрацию президента РФ.

«Есть загвоздка с датой – они требуют датировку 27 веков. Можно сказать, что Керчи 2 тысячи 650 лет. И это мировое открытие, что Пантикапей был основан в VII веке до н.э. Но не думаю, что учёные однозначно могут сказать, что 27 веков. Они не докопались до такого культурного слоя», – подчеркнула Умрихина.

По ее словам, точку в вопросе возраста Керчи поставили на августовской ежегодной археологической конференции, в сборник материалов которой вошли работы по исследованию Боспорского царства.

«В этой конференции участвовали археологи, которые специализируются на исследованиях Боспорского царства, чтобы в сборник вошли все документы и архивные материалы, доказывающие датировку возникновения города Керчь как самого древнего города России», – указала Умрихина.

Новые находки абсолютно точно говорят о том, что на месте современной Керчи городское поселение возникло в первой четверти VII века до н.э.

«Это доказательства и находки нашей Пантикапейской экспедиции под руководством Владимира Толстикова, и в этом сборнике опубликованы два документа – Института археологии РАН и музея изобразительных искусств им. Пушкина, подтверждающих возраст Керчи», – уточнила Умрихина и добавила, что идет накопление артефактов, подтверждающих эту датировку.

«Из Эрмитажа везем себе на выставку сосуд с Темир-горы – он VII века до н.э, – сообщила Умрихина. – Это не только события для Керчи, Крыма, России, но и мирового значения».

Подготовка к официальному празднованию с благоустройством памятников и музеефикацией Митридата займет не один год. Тем более, что официально год празднеств определяется за 5 лет до его проведения. Поэтому прежним планам второй раз отметить 2600-летие Керчи в 2018 году не суждено сбыться.

Напомним, 2600 лет Керчь отметила еще в 2000 году по личному повелению тогдашнего градоначальника Олега Осадчего. На следующий год город уже отмечал 2601 год основания.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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