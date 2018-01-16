УПЦ освятила в Крыму ракетные комплексы, направленные в сторону Украины

Обряд освящения зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», развернутого в Севастополе, вызвал возмущение у украинских пользователей соцсетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», негодование вызвало участие в обряде священников Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, комплекс предназначается для прикрытия границы с Украиной, и способен уничтожать не только самолеты-разведчики, самолеты стратегической и тактической авиации, но и баллистические ракеты. Что актуально в условиях проведения Украиной испытаний крылатых ракет в непосредственной близости от Крымского полуострова.

Фотографию с участием в обряде священников УПЦ опубликовал сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед, написав, что служители церкви «благословили полсотни новобранцев Росгвардии защищать Крым от Вооруженных сил Украины».

«Напомню, что личный состав УПЦ МП в материковой Украине отрабатывает агитку «мы за мир, мы против войны»», – заявил Подобед.

На освящение комплекса отреагировал и скандальный сайт «Миротворец», опубликовавший данные священника в соцсетях. По информации ресурса, в обряде принял участие протоирей Василий Гумаров. Как указывается на официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии, он занимает должность помощника начальника отделения по работе с верующими военнослужащими отдела по работе с личным составом Черноморского флота.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.01.18

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