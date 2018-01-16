Тысячи шахтёров в Донбассе готовятся к масштабным акциям протеста

Тысячи горняков государственной шахты «Украина» в подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили о подготовке к прямым акциям неповиновения после предупредительной забастовки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель местного профкома Независимого профсоюза горняков Украины Иван Чуков.

«У нас на шахте «Украина» 15 января первая смена горняков не вышла на работу, часть второй и третьей смен их поддержали и тоже не вышли. Сегодня в шахту спустились. Вчера была такая однодневная акция, хотели напомнить о себе. Но ситуация очень критическая. Если зарплата не будет выплачена шахтерам в полном объеме, то протест перейдет в масштабную акцию», – предупредил Чуков.

Несмотря на то, что добыча и отгрузка угля для потребителей центральной и западной Украины идёт полным ходом и в соответствии с планом, горняки получили лишь 35% зарплаты за ноябрь и ни копейки за декабрь, сообщают местные СМИ.

В данный момент на шахте, которая находится в городе Украинске в 40 км от Донецка, продолжают работать 1600 человек.

«То есть, фактически мы работаем в прифронтовой зоне. У нас государственная шахта и государство ответственно за создавшуюся ситуацию... Оборудования шахтного нет, работаем на старье, которое часто ломается», – рассказал Чуков и заявил, что горняки настроены решительно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.18

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