Крымчанин рискует сесть на 5 лет за любовь к воздушным шарам

Молодой крымчанин рискует сесть на 5 лет за любовь к воздушным шарам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, администратор одного из магазинов Симферополя заявил, что с фасада торгового заведения похищены две камеры видеонаблюдения. Через некоторое время был задержан 19-летний горожанин, который признался в краже.

По словам парня в тот день он с друзьями выпил горячительного, а когда отправился домой, его внимание привлекли воздушные шары, которыми был украшен вход в магазин. Сняв несколько шаров, молодой человек увидел, что все его действия фиксировали камеры видеонаблюдения и, испугавшись ответственности, прихватил с собой и технику.

Похищенное имущество он вернул. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.01.18

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