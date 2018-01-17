В севастопольском бассейне развратили более десятка девочек

Житель Севастополя пойдет под суд за извращения в бассейне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия 51-летний горожанин на протяжении нескольких дней в мае прошлого года посещал бассейн. Оказалось, что севастополец приходил не только поплавать: мужчина совершил развратные действия без применения насилия в отношении 11 девочек в возрасте от 9 до 15 лет.

«Это был просто посетитель, что именно он совершил, мы не можем разглашать: это развратные действия», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольского следственного комитета.

Извращенца заключили под стражу. Следствие собрало все необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Анастасия Зук

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