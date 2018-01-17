Главный вуз Украины закрылся до весны – такого не было даже в 90-е

Студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко разрешили до весенней «оттепели» греться дома и не ходить на пары из-за отсутствия у вуза средств для оплаты тепла и электроэнергии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что учебное учреждение попало в число главных киевских неплательщиков. Чиновники помочь главному «инкубатору» специалистов не смогли или не захотели.

Студентов отправили по домам до 5 марта. Официально их перевели на дистанционную форму обучения, однако преподаватели так и не предоставили никаких заданий: лишь посоветовали читать книги и решать задачи. Известно, что по аналогичной причине занятия отменены и в некоторых вузах Одесской области.

Депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов заявил, что ситуация из ряда вон выходящая: «Вот это – реальная, абсолютная зрада, позор и просто трагедия. Я сейчас не буду писать, что даже в тяжелые девяностые такого не было и что это один из лучших вузов в Украине», – написал украинский политик в соцсетях.

Он добавил, что всему виной серые схемы закупки угля: «Госрегулятор НКРЕ утвердил непрозрачную формулу закупки угля для энергогенерации. Из-за чего тарифы на электроэнергию стремительно повысились. Совсем недавно было очередное повышение. Нужно прояснить, что стало причиной решения о прекращении обучения. Если подтвердится, что виной всему договорняки власти и СКМ, то и НКРЕ (Комиссия по госрегулированию в сфере энергетики – прим. НД), и ДТЭК (энергохолдинг бизнесмена Рината Ахметова – прим. НД), и самого Ахметова нужно просто выносить. В буквальном смысле из страны», – заключил Фирсов.

Крымские эксперты отмечают, что вынужденные каникулы негативно скажутся на знаниях студентов, и добавляют, что власти не реагируют на проблему, так как образование на Украине – не главная задача.

«Перерыв очень сильно отразится на подготовке специалистов. Все это понимают. Это значит, что у руководства страны свои приоритеты, для них образование не входит в их число, если они нормально не могут поддержать функционирование образовательных учреждений», – пояснил РИА «Новый День» преподаватель философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат политических наук Николай Съедин.

Киев, Анастасия Зук

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