В Крыму иномарка протаранила автобус

В районе поселка Зуя в Белогорском районе водитель легкового автомобиля «Chery» врезался в рейсовый автобус «Эталон».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус, следовавший в Феодосию. Известно, что в «Эталоне» не было пассажиров, в аварии пострадал только водитель легковой машины. Мужчина находится в коме, у него открытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 17.01.18

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