Крымский политолог: Порошенко пытается переложить свои грехи на Россию

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство. Такое заявление он сделал на встрече с иностранными дипломатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам лидера «Незалежной», РФ хочет вернуть Украину в свою «сферу влияния», а затем и вовсе уничтожить украинское государство как таковое. Порошенко утвержден, что «врагу» – так называют Россию представители киевского режима – никогда нельзя доверять, иначе у «агрессора» увеличатся аппетиты.

«Действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина», – заявил украинский президент.

Стоит отметить, что Порошенко не первый раз во всех проблемах Киева обвиняет Москву. Между тем, эксперты заявляют, что во всех проблемах виновата действующая на Украине власть.

«Украинскую государственность убивает само украинское государство. Оно уничтожает себя своей политикой по отношению к гражданам страны и своей внешней политикой, которая направлена не на укрепление государственности на международной арене, а носит исключительно антироссийский характер», – рассказала РИА «Новый День» руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева. По мнению политолога, Украина не желает выстраивать нормальные соседские отношения, и это мешает укреплению государства. «Такая политика ведет только к разрушению. Если украинские политики и лично Порошенко хотят кого-то обвинить в разрушении государственности Украины, то это пусть посмотрят в зеркало и там увидят главную причину», – заключила Киселева.

В Совете федерации РФ так же советуют украинским деятелям присмотреться к себе и выяснить, почему граждане «Незалежной» массово покидают свою родину. «Обвинения следует адресовать киевскому режиму и лично Порошенко. Сегодня на Украине, по самым оптимистическим подсчетам, постоянно проживает не более 32 млн граждан. Около 10 млн человек, по данным экс-министра труда Украины Михаила Папиева, выехали на заработки за границу, так как оказались никому не нужны у себя на родине», – написал в социальной сети первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, добавив: «Цифры лучше любых слов говорят о том, кто уничтожает Украину».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 17.01.18

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