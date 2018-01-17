Экс-депутат Рады: На Украине военные безнаказанно терроризируют гражданское население

Украинские военные изнасиловали женщину и остались безнаказанными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел летом 2017 года вблизи крымской границы, в поселке Чаплинка (Херсонская область).

Фотографии заявления в полицию пострадавшей женщины опубликовал в Facebook бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Со слов женщины, вечером 26 августа она зашла за покупками в магазин, находящийся в смежном с кафе помещении. За одним из столиков сидели четверо военных, которые выпивали, «продолжая отмечать День независимости Украины».

«Завидев молодую женщину, четверо парней в камуфляжной форме стали навязчиво предлагать ей присоединиться к их компании. Несмотря на протесты, ее насильно усадили за столик и налили водки. Поначалу солдаты вели себя более-менее прилично. Когда же женщина через несколько минут засобиралась на выход, они вышли вместе с ней из кафе и без ее согласия затолкали в машину», – рассказал Журавко.

Военные вывезли женщину за пределы поселка в лесополосу и там изнасиловали. После чего один из них выбросил в заросли ее мобильный телефон, и насильники ретировались.

Женщина зафиксировала побои в центральной районной больнице, и 28 августа отправилась писать заявление в полицию. Как она утверждает, заявление приняли, но не зарегистрировали. Кроме того, в полиции не только не попытались задержать преступников по «горячим следам», но и настойчиво советовали жертве отказаться от показаний, убрав из заявления информацию об изнасиловании.

«Предложили отметить, что военные к ней только приставали в магазине и били по рукам (это видели несколько свидетелей). Говорили, что так военные могут получить хоть какое-то наказание. А если она будет настаивать на изнасиловании, то ее саму могут обвинить в клевете, поскольку свидетелей нет», – сообщил Журавко.

Несмотря на уговоры полицейских, отказываться от своих показаний женщина не стала. А так как в полиции подвижек по делу не намечалось, через две недели обратилась в прокуратуру. Но и там не стали искать преступников: заявление отправили на проверку в полицию, аргументируя тем, что не была проведена судебно-медицинская экспертиза изнасилования. Но ее назначают только в рамках расследования, которого полиция избегала.

«Так женщина до сих пор остается со своей трагедией – без справедливого возмездия. И этот случай типичный. Военнослужащие подразделения 57 бригады, размещенной возле Чаплинки, регулярно совершают противоправные действия в отношении местных жителей. Уже после происшествия с женщиной, в ноябре прошлого года, ушедший с поста солдат в Чаплинке возле супермаркета ранил гражданского, выстрелив в него из автомата. Уголовное дело начали по статье «хулиганство»», – заявил Журавко, добавив, что о результатах расследования этого преступления также ничего неизвестно, так как его «пытаются спустить на тормозах».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 17.01.18

Занимательная математика: турпоток в Крым на новогодние праздники не совпал с пассажиропотоком. / Москва загнала Киев в ловушку: Украина боится техники, оставшейся в Крыму. / Крымский политолог: Порошенко пытается переложить свои грехи на Россию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»