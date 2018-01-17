Севастопольцам «посадят на шею» еще двух вице-губернаторов

На бюджет Севастополя и плечи горожан ляжет дополнительная нагрузка – губернатор города Дмитрий Овсянников решил расширить штат своих заместителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ об увеличении количества вице-губернаторов опубликован на официальном сайте правительства города.

Согласно документу, вместо пяти замов, у Овсянникова теперь их будет семь. Должности двух вице-губернаторов пока вакантны.

Отметим, что по данным директора департамента аппарата губернатора и правительства Виктора Голубева, средняя зарплата госслужащего в 2017 в Севастополе составила 44,3 тысячи рублей и продолжает расти. Учитывая, что заместители Овсянникова занимают должности отнюдь не рядовых чиновников, можно предположить, что их зарплаты значительно превышают средний показатель. При этом стоит учитывать, что статистика, как правило, отражает величину оклада чиновника, а не всю зарплату в целом.

Согласно закону Севастополя о денежном содержании государственных гражданских служащих города, зарплата чиновников состоит из должностного оклада, оклада за классный чин и дополнительных выплат. Среди них – надбавки за выслугу лет, за особые условия и за работу с государственной тайной, премии, ежемесячное денежное поощрение и материальная помощь. Размеры разных надбавок для чиновников, занимающих высшие должности, к примеру, могут составлять и 30%, и 60% от оклада. Размер других выплат может составлять несколько окладов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 17.01.18

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