В Крыму поставили на поток производство «паленой» водки

В Крыму «накрыли» группировку, занимавшуюся изготовлением фальсифицированного алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю, подпольное производство бутлегеры наладили на территории промышленной зоны в селе Воинка Красноперекопского района. Объем незаконно изготавливаемой спиртосодержащей жидкости составлял не менее 12 тысяч бутылок в неделю.

«Паленый» алкоголь продавали в Красноперекопске, Джанкое, Армянске, Евпатории и поселке Черноморское.

В цехе изъяли 2,5 тысячи бутылок фальсифицированной водки, оборудование для ее изготовления, емкости для хранения спирта, тару для упаковки, этикетки, крышки.

Кроме того, была обнаружена «черная» бухгалтерия группировки.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.01.18

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