Передовой участок Крымского моста осветили

На передовом участке Крымского моста на острове Тузла установили барьерное ограждение и мачты освещения. Протяженность пилотного участка составила 450 метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре «Крымский мост», работы по обустройству выполнены между пятью опорами: по двум направлениям по обеим сторонам моста установили в общей сложности 1 тысячу 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения.

Всего дорожники должны установить более 76 км барьерного ограждения и более 1 тысячи мачт освещения.

Барьерное ограждение – металлическое, двухъярусное. C внешней стороны мостового полотна его высота – 1,5 м. Уровень удерживающей способности – 500 кДж, что эквивалентно удару легкового автомобиля на скорости 100 км/ч, грузового – 71 км/ч. На разделительной полосе высота барьерного ограждения – 1,1 м. Здесь оно способно выдержать нагрузку в 350 кДж (или удар легкового автомобиля на скорости 90 км/ч, грузового – 65 км/ч).

Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами – 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом. Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах – везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы – частое явление.

Одновременно с обустройством автодороги началась разработка схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив – это часть почти 70-километровой новой магистрали, участка федеральной трассы от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.

Расчетная скорость движения на автодорогах категории «1б» – 120 км/ч. Это означает проектную способность дорожного конструктива обеспечить безопасность движения автомобилей при таком скоростном режиме. Фактическая максимальная разрешенная скорость движения по мосту будет установлена в связке со скоростными режимами на автоподходах и согласована с Госавтоинспекцией. Согласно правилам дорожного движения, она составит 90 км/ч.

Еще одна задача, которую необходимо выполнить строителям перед открытие движения по Крымскому мосту, – создание Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), предназначенной для централизованного управления транспортными потоками. АСУДД включает несколько подсистем, в том числе это подсистема информирования водителей, которая будет обеспечивать участников дорожного движения оперативной информацией о состоянии движения на дороге: заторах, пробках, сложных дорожных условиях и т.д. Вывод оперативной информации предусмотрен на нескольких табло переменной информации.

Напомним, на сегодняшний день основные конструктивы автодорожной части Крымского моста готовы на 100%. Готовность автодорожного полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, составляет около 37 %. Основные конструктивы железнодорожной части сооружения выполнены на 55 %.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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