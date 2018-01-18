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Четверг, 18 января 2018, 12:44 мск

Крым

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Чтобы вычислить убийцу крымчанки, следователям понадобились образцы ДНК 500 человек

Крымские следователи провели генетические экспертизы биологических образцов более 500 человек, чтобы найти зарубившего топором пенсионерку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло летом 2016 года: двое крымчан задумали забраться в квартиру пожилой женщины и украсть ее деньги.

Однако один из них, проникнув в жилье, попался на глаза женщине. Опасаясь, что она вызовет полицию, крымчанин несколько раз ударил ее топором. Раны оказались смертельными.

Как отмечают в управлении Следственного комитета по Крыму, преступление долго оставалось нераскрытым. Эксперты обнаружили в квартире следы напавшего на пенсионерку, и в течение года собирали биологические образцы у всех, кто мог оказаться причастен к преступлению.

«В результате было выявлено совпадение ДНК профиля подозреваемого с образцами, выделенными из следов, обнаруженных на месте происшествия, после чего один из подозреваемых был задержан при пересечении границы Украины и России, а впоследствии установлен и задержан его сообщник», – сообщили в пресс-службе управления Следкома.

Расследование уголовного дела завершено, все материалы ведомством переданы в суд.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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