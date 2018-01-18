Ничейные развалины: в Керчи не торопятся убирать обломки обрушившегося два месяца назад здания госуниверситета (ФОТО)

В Керчи второй месяц не могут устранить последствия обрушения старого здания Керченского государственного морского технологического университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», живописные развалины части бывшего третьего корпуса горой возвышаются между жилыми домами, вызывая у их жильцов вполне резонные вопросы и опасения за оставшийся пока остов здания. Отметим, что оно расположено на самой оживленной улице района неподалеку от остановки общественного транспорта, напротив районного стадиона.

Напомним, обрушение произошло в ночь на 30 ноября прошлого года. По счастливой случайности ни в здании, ни поблизости от него никого не было. Здание пустует несколько лет. Обрушившуюся часть разобрали, обломки сложили «кучкой», место обнесли строительной сеткой и «забыли».

В горадминистрации от проблемы открестились.

«Здание находится на балансе Керченского государственного морского технологического университета. Они и принимают решение. Когда возникла аварийная ситуация, то подключилась администрация, и она была оперативно устранена. На сегодняшний день безопасности людей ничего не угрожает. С эстетической точки зрения, конечно, не хорошо. Но в университете что-то делают. Может быть, здание демонтируют, так как восстановлению оно не подлежит», – сообщил РИА «Новый День» заместитель главы керченской администрации Евгений Адаменко.

В Керченском государственном морском технологическом университете корреспондента РИА «Новый День» вначале отправили за комментариями в горадминистрацию, а затем и вовсе заявили, что «не уполномочены объяснять, что и когда».

Керчь славится своими древними городами, насчитывающими пару тысячелетий. В окрестностях города их находится не менее десятка, включая один из первых крымских городов-полисов – Нимфей. Возможно, теперь к этому списку добавятся и современные «экспонаты».

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 18.01.18

Чтобы вычислить убийцу крымчанки, следователям понадобились образцы ДНК 500 человек. / Не так поняли: авторы скандального учебника истории заявили об искусственном нагнетании «крымской проблемы». / Передовой участок Крымского моста осветили. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»