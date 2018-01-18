В Севастополе напали на миллионера

Трое жителей Севастополя отобрали у знакомого 3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Севастополю, грабители в масках напали на мужчину, брызнули в лицо жидкостью из баллончика и похитили барсетку, в которой находилась крупная сумма – 3 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабителей задержали. Выяснилось, что один из преступников ранее был знаком с потерпевшим и знал о содержимом бумажника.

Кроме того, установлена причастность задержанных к совершению еще двух краж из частных домов в Гагаринском районе.

В отношении грабителей возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж» и части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 18.01.18

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