В «Херсонесе Таврическом» разрешили крещенские купания

Карантинная бухта заповедника «Херсонес Таврический» вошла в перечень мест, где пройдут крещенские купания. Дирекция музея решила не препятствовать верующим, передает корреспондент РИА «Новый День».

«Руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» не будет препятствовать проведению традиционных форм организации празднования Крещения Господня 19 января с соблюдением необходимых мер безопасности в соответствии с программой данного мероприятия, утвержденной Севастопольским благочинием», – подчеркнули в пресс-службе музея.

Ранее на пресс-конференции директор «Херсонеса» Светлана Мельникова высказалась против крещенских купаний на территории музея-заповедника, поскольку это требует повышенной ответственности, а обязательного погружения в воду от верующих никто не требует.

Празднества в кафедральном Свято-Владимирском соборе в Херсонесе 19 января начнутся с Божественной литургии, после чего в 10:30 состоится Крестный ход от собора в Карантинную бухту, где после освящения воды, все желающие смогут окунуться в море. В 14 часов пройдет обряд освящения воды Чернореченского водохранилища.

В Ялте верующие пройдут от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и Исповедников Российских на набережной, где в 13 часов начнется праздничный молебен, после чего желающие совершат омовения. Завершится праздник тем, что в небо выпустят белых голубей.

Евпаторийцев и гостей города приглашают присоединиться в 10 утра к Крестному ходу от Свято-Николаевского собора к пляжу «Солярис», где состоится молебен и обряд массового купания в освященной морской воде.

В Судаке в 12:30 пройдет Крестный ход от Свято-Покровского храма к памятнику Святому Стефану Сурожскому. В 13:30 на центральной набережной Судака состоится обряд омовения на городском пляже.

Керчан собирают на Крестный ход в 10 утра у собора Иоанна Предтечи. Верующие пройдут до Генмола на набережной, где пройдет обряд освящения морской воды и массового купания.

В Симферопольском районе главной площадкой православного праздника Крещение станет урочище Кизил-Коба. В каскаде ванн с вытекающей из Красных пещер водой все желающие могут окунуться, начиная с 22 часов 18 января и до 3 часов ночи 19 января. Будет организован горячий чай, установлены пункты обогрева.

Ожидается, что в праздничных омовениях в Крыму примут участие более 7 тыс человек.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 18.01.18

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