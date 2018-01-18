В Крыму арестовали украинца, надругавшегося над двуглавым орлом

Гражданин Украины на 1 год отправится за решетку или на принудительные работы за нелюбовь к государственным символам России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по РК, украинца задержали при проверке документов в пункте пропуска «Армянск».

Мужчина по инициативе Федеральной службы исполнения наказания находился в розыске с октября минувшего года за надругательство на государственным флагом и гербом Российской Федерации.

Задержанного передали сотрудникам крымского управления ФСИН.

Армянск, Варвара Бурлакова

Армянск. Другие новости 18.01.18

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