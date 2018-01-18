Московская пенсионерка пойдет под суд за желание запомнить перелет в Крым

Пенсионерка стала фигурантом уголовного дела из-за украденных в Крыму спасательных жилетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 67-летняя женщина прилетела в Симферополь из Москвы.

Посчитав перелет удачным, она решила взять себе на память что-нибудь из самолета. Ее выбор пал на два спасательных жилета, находившихся под креслами. Один из стюардов обнаружил пропажу и обратился в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали злоумышленницу», – сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Отметим, что кражи спасательных жилетов из самолетов в России довольно распространены. Один из подобных случаев произошел в ноябре прошлого года в Сочи, где аварийные средства попытался вынести 30-летний москвич, поместив их к себе в багаж. Свои действия полицейским мужчина объяснил тем, что жилеты «плохо лежали», и он якобы думал, что их раздают таким же образом, как и бесплатные обеды.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.01.18

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