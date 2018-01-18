В Крыму начитают бороться с тьмой И восстанавливать клубы

В Крыму собираются реализовать программу восстановления клубов. Массовая реконструкция начнется в 2019 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день 48% сельских клубов на полуострове не отапливаются. «Наши клубы в ужасном состоянии», – констатировал глава РК Сергей Аксенов и поручил в течение года сформировать и согласовать с главами администраций программу реконструкции учреждений культуры, что в 2019 году провести работу по установке или замене систем отопления.

Еще один вопрос, требующий незамедлительного решения – и не только в сельской местности, – это освещение улиц. По словам Сергея Аксенова, министерство топлива и энергетики РК завершает разработку соответствующей программы. Начать работы планируется в феврале.

По словам крымского премьера, в результате все улицы городов должны быть освещены на 100%. Деньги на реализацию программы выделят из республиканского бюджета.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.01.18

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