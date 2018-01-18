Опять чума: под Судаком обнаружили труп больной свиньи

В окрестностях села Лесное под Судаком вновь обнаружен труп дикого животного, зараженного африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю.

«Специалистами референтной лаборатории по африканской чуме свиней подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» подтвержден лабораторный диагноз АЧС в пробе патологического материала от дикой свиньи, отобранной около села Лесное городского округа Судак Республики Крым», – говорится в сообщении.

В настоящее время в селе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заболевания.

Как уже сообщал «Новый День», в середине декабря прошлого года в другом селе Судакского района – Дачном нашли три трупа диких кабанов, зараженных АЧС. Тогда в районе был введен карантин.

Вспышки заболевания неоднократно фиксировались в течение всего года в разных районах полуострова. Отметим, что впервые АЧС был зарегистрирован в Крыму в начале 2016 года.

Между тем, угроза новых случаев заболевания и потери поголовья вынуждает крымских фермеров прекращать занятия свиноводством. В региональном министерстве сельского хозяйства ранее заявляли, что сокращение поголовья сказалось и на производстве мяса: увеличить показатели по итогам 2017-го года не удалось – объемы производства в живом весе, как и в 2016 году, составили 141,3 тысяч тонн.

В течение 2017 года общее количество животных снизилось на 10,5 тысяч голов или на 7,6% от имевшегося на 1 января.

Отметим, что в настоящее время эпидемия АЧС бушует на территории соседней Украины: зарегистрировано более ста случаев массового заболевания, погибли более 130 тысяч свиней. По данным Ассоциации животноводов Украины, ущерб составил 1 миллиард гривен, а стоимость любимого национального продукта украинцев – сала увеличилась на 68%, поставив европейский рекорд: средняя стоимость за 1 килограмм в Киеве колеблется между 100 и 150 гривнами (210 – 315 рублей по текущему курсу – прим. «НД»).

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 18.01.18

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