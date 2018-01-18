В симферопольской гимназии семиклассник выстрелил в пятиклассника

Семиклассник симферопольской гимназии №1 выстрелил в пятиклассника из пневматического пистолета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел между уроками, пострадавшему школьнику пуля угодила в ногу.

В гимназию вызвали полицию и медиков. Ребенку, у которого пуля застряла под кожей, была оказана медицинская помощь. Ему обработали рану, после чего отправили домой. По данным министерства образования, науки и молодежи Крыма, его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия приехала и глава министерства Крыма Наталья Гончарова.

«У нас существует форма обратной связи. Если случается какое-то чрезвычайное происшествие, руководство учебного заведения обязано в первую очередь доложить министру», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе министерства.

В причинах конфликта между школьниками сейчас разбирается полиция. Оценку произошедшему дадут после того, как будет выяснено, где семиклассник взял оружие, как смог его пронести в школу, а также установлены другие обстоятельства.

Появление школьника на уроках с пневматическим пистолетом станет причиной для разбирательства и с самим учебным заведением.

«По школе будет отдельная проверка», – заявили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.01.18

В Крыму снова подорожал бензин. / Опять чума: под Судаком обнаружили труп больной свиньи. / На Украине молдавский автолюбитель поплатился за георгиевскую ленточку в «бардачке». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»