Украинского чемпиона по боксу достали «собачьи вопросы» о Крыме

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBO, украинский боксёр Александр Усик назвал провокатором киевского журналиста, задавшего ему вопрос о принадлежности Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», выступающий под украинским флагом тяжеловес является уроженцем Симферополя, где и начинал свою спортивную карьеру. Гражданин Украины Усик называет себя в первую очередь крымчанином, считает украинцев и русских одним народом и не любит отвечать на вопросы о статусе полуострова.

Подобная позиция боксёра выводит из себя украинских националистов и крайне не нравится журналистам «Незалежной», которые раз за разом задают ему один и тот же вопрос – «чей Крым?».

«Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолёте? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: «Ах ты, пёс, предатель!» Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаёте?», – резко ответил Усик на вопрос журналиста во время пресс-конференции в Киеве.

При этом боксёр подчеркнул, что выступает под украинским гимном и флагом, во всем мире его знают как украинца, а праздники он провёл в Киеве. В то же время, Усик отметил, что в Симферополе живут его близкие и он не перестанет бывать с семьёй на родине.

Как сообщал «Новый День», в 2016 году на Украине боксёра обвинили в «смене политических взглядов», а националисты ополчились на него за опубликованное в Instagram поздравление фанатов с 23 февраля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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