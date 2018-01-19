Сети «Крымэнерго» не выдержали разбушевавшуюся непогоду

В Крыму сильный ветер и дождь оставил без света около 20 населенных пунктов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 8 часов утра 19 января на полуострове зафиксированы массовые аварийные отключения в распределительных сетях ГУП «Крымэнерго».

Больше всего пострадали жители Бахчисарайского, Симферопольского и Кировского районов. Частично остались без света жители Ялты и Старого Крыма.

В настоящее время в некоторых пострадавших населенных пунктах электроснабжение восстановлено, в других – ведутся ремонтно-восстановительные работы, а также выясняются причины аварий.

Как сообщал «Новый День», 17 и 18 января на полуострове действовало штормовое предупреждение.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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