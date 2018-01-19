В Крыму автобус протаранил троллейбус

В Симферополе автобус протаранил троллейбус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Куйбышевском кольце: известно, что автобус не пропустил «рогатый» транспорт, следовавший по крайней правой полосе. В результате аварии троллейбус получил незначительные «травмы» – царапины, автобус – лишился стекла. В ГИББД Крыма ДТП не комментируют, но добавляют: «Пострадавших нет».

Между тем, соцсети более щедры на комментарии: «Заблокирована часть кольца. Уже образовывается пробка по проспекту Победы и со стороны автовокзала», – пишут очевидцы и рекомендует автолюбителям объезжать стороной данный участок дороги.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.01.18

Казарин: преподаватели крымских вузов сидят на чемоданах и ждут свистка, чтобы рвануть в Киев. / Трамп и Назарбаев хотят поставить «крест» на Минске. / Сети «Крымэнерго» не выдержали разбушевавшуюся непогоду. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»