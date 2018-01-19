В Госстройнадзоре Крыма проведут массовые «чистки»

Служба государственного строительного надзора Крыма нуждается в тотальной реструктуризации. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , служба государственного строительного надзора (Госстройнадзор) призвана выдавать разрешения на возведение и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также следить за соблюдением законодательства в этой сфере.

«У правительства Крыма скопилось огромное количество претензий – как к работе руководителей, так и к работе инспекторов, которые максимально халатно относятся к выполнению своих обязанностей», – отметил Сергей Аксенов.

Нарушения в работе ведомства были выявлены в ходе аудита. Один из наиболее ярких примеров – игнорирование строительства на улице Кечкеметская в городе Симферополе. «Несмотря на то, что возводимые объекты задекларированы под индивидуальное жилищное строительство, даже невооруженным глазом видно, что такой дом «вымахает» на человек 40 минимум. Более того, еще не завершилось строительство, а декларация о вводе объекта в эксплуатацию выдана еще в ноябре, когда службой руководил господин Исаев», – возмутился крымский премьер.

Кроме того, по итогам проверки выявлено, что в 90% случаев явных нарушений Госстройнадзор выдавал положительные заключения, не замечая никаких проблем.

Аксенов настаивает на радикальном решении: провести служебное расследование, уволить по статье всех, кто так или иначе причастен к выявленным нарушениям, и опубликовать список всех уволенных, чтобы ни один из них не смог устроиться в органы государственной власти не только на территории Крыма, но и всей России.

«Вызывает вопросы и отношение сотрудников правоохранительных органов к данной проблеме. Лично переговорю с представителями прокуратуры и МВД, а также со всеми, кто отвечал за контролирующие функции, – сообщил Сергей Аксенов. – Надеюсь, коллеги посмотрят на деятельность своих сотрудников под другим углом».

До тех пор, пока ситуация не разрешится, курировать работу Госстройнадзора будет Виталий Нахлупин.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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