В Судаке во время праздничной службы в храме умер прихожанин

В Судаке во время праздничного богослужения в храме по случаю Крещения скончался мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилому человеку внезапно стало плохо. На место вызвали бригаду «скорой помощи». Однако реанимационные действия (массаж сердца с помощью дефибриллятора) не помогли – прихожанин скончался, сообщает городской журнал Sudak.me.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму РИА «Новый День» сообщили, что на данный момент других происшествии или несчастных случаев во время празднования Крещения, в том числе в ходе крещенских омовений, не зафиксировано.

« В настоящее время крещенские купания продолжаются по всему Крыму, и сотрудники МЧС остаются на местах, обеспечивая безопасность», – отметили в пресс-службе ведомства.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 19.01.18

В Госстройнадзоре Крыма проведут массовые «чистки». / В Крыму автобус протаранил троллейбус. / Казарин: преподаватели крымских вузов сидят на чемоданах и ждут свистка, чтобы рвануть в Киев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»