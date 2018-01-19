Симферополю отказали в расширении границ – ради продовольственной безопасности Крыма

Вопрос объединения Симферополя и Симферопольского района больше не рассматривается. Не обсуждается и расширение границ одного из муниципалитетов за счет территории другого. Об этом заявил глава администрации Симферопольского района Сергей Донец, пояснив, что изменение границ может повлиять на экономический баланс регионов.

«Действительно, когда город разрабатывал свой генеральный план, говорилось о необходимости его расширения. Ввиду определенных социальных, экономических нужд. Мы этот вопрос обсуждали, и я хочу сказать, что он не нашел своего документального подтверждения. Генеральный план был разработан и утвержден в существующих границ», – сказал Донец.

По его словам, сохранение границ Симферопольского района предусмотрено схемой территориального планирования. В 22 генпланах сельских поселений региона также указаны существующие территории.

«Для того чтобы что-то произошло на уровне административно-территориального устройства, нужно спросить мнение населения. У нас же сельская местность – свой менталитет, правила, обычаи. Мы привыкли жить в таком ключе, развивать сельское хозяйство», – пояснил Донец.

Глава администрации уверен, что любое расширение границ будет происходить в первую очередь за счет земель, используемых в сельском хозяйстве. Что может прямо отразиться на продовольственной безопасности Крыма.

«Кроме того, что мы закладываем определенные многолетние насаждения, модернизируем парк сельхоз техники, строим объекты агропромышленного комплекса, мы вводим в оборот те земельные участки, которые давно не использовались. Это большая работа, которая приносит свои плоды», – рассказал Донец, добавив, что в 2017 году Симферопольский район занял второе место по урожайности зерновых культур – удалось произвести зерна на 13% больше, чем в 2016 году.

Как уже сообщал «Новый День» , о том, что необходимо значительно увеличить территорию крымской столицы, власти Симферополя заговорили летом 2015 года. Бывший глава администрации Геннадий Бахарев настаивал: при нынешней численности населения площадь должна составлять 400 кв км вместо нынешних 107 кв км.

Однако Симферопольский район не захотел отдавать землю. Тогда городские чиновники сократили «аппетиты» 2 раза. Но район остался непреклонен.

Горсовет пытался забрать землю, предложив крымскому парламенту проект закона РК «Об изменении границ…», предусматривающий передачу от района городу более 2,5 тыс гектаров. Но этот вариант не прошел.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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