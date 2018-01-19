Крымским чиновникам не хватило двух месяцев, чтобы организовать движение маршруток в Симферопольском районе

Крымские чиновники за два месяца не смогли решить проблему отсутствия общественного транспорта в ряде сел Симферопольского района.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что несколько населенных пунктов не охвачены маршрутным сообщением, рассказал заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов, выступив на заседании профильного комитета Госсовета в ноябре 2017 года. Он посетовал, что из-за отсутствия маршруток «страдает имидж власти». Помочь разобраться с проблемой администрация района попросила министерство транспорта.

Но в некоторых селах района транспорт так и не появился, заявил сегодня глава администрации Симферопольского района Сергей Донец.

«Была встреча с министром, мы проговорили вопрос о том, что есть отдаленные населенные пункты, которые действительно нуждаются в транспортном сообщении. Есть населенные пункты, где необходимо увеличить количество подвижных составов, немного изменить график, адаптировать его для людей», – рассказал Донец.

Уточнить, какие именно населенные пункты остаются без рейсов общественного транспорта Донец не смог. По его словам, их «порядка трех». Среди них – село Веселое, проблему по которому в ноябре 2017 года озвучивал замглавы Якубов.

Как уверяет Донец, министерством транспорта «все пожелания (администрации) были учтены, были сформированы маршруты на первом этапе». Кроме того, намечены конкурсные процедуры по определению компаний, которые будут обслуживать села без транспортного сообщения.

«Особенность Симферопольского района, как и любого другого района Крыма, – как правило, все маршруты межмуниципальные. Мы их не расторговываем, только даем свои предложения, и, в свою очередь, на уровне министерства транспорта происходит определенная процедура», – пояснил глава администрации.

Донец рассказал и о планах министерства транспорта пересмотреть существующие маршруты к аэропорту Симферополя, так как с открытием нового терминала прогнозируется значительное увеличение пассажиропотока. По его словам, маршруты будут «доукомплектовываться».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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