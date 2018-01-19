Крым в пробках: два ДТП парализовали движение на трассе Симферополь-Керчь

Движение на крымской трассе Симферополь-Керчь практически остановилось

Как передает корреспондент РИА «Новый День», послеобеденные пробки спровоцировала авария с участием трех автомобилей в районе села Донское. По версии очевидцев, BMW х5 шел на обгон по встречной полосе и врезался в ГАЗ Next. Грузовик, уходя от удара, столкнул на обочину Daewoo Matiz.

Еще одно ДТП произошло на той же трассе на спуске к Зуе. «Иномарка-малолитражка и грузовая газель дорогу не поделили. У легковушки мятая «морда» и ободранный левый бок у грузовичка», – рассказали РИА «Новый День» очевидцы происшествия.

На месте аварий работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в пятницу на трассе Бахчисарай – Ялта поваленное ветром дерево спровоцировало аварию, в которой серьезно пострадал 11-летний ребенок. Водитель иномарки Renault Kangoo наскочил на упавшее бревно, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Лада 2115.

По информации ГИБДД, у ребенка врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширную ушибленную рану головы. 25-летний водитель Лады получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб, гематомы и ссадины, ушиб грудной клетки. У 26-летнего пассажира этого же авто также травма головы, ушибы и ссадины на лице.

Не обошлось без ДТП и в Керчи. Утром на Адмиралтейском проезде водитель «КАМАЗа», поворачивая направо на улицу Свердлова, не пропустил Hyundai Tucson, который двигался по главной дороге. В результате аварии у грузовика вырвало бампер, у иномарки смята правая задняя дверь. О пострадавших не сообщается.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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