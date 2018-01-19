На Украине решили отправить за решетку буквально всех крымчан

Бывшего руководителя одного из подразделений крымской самообороны обвинили в посягательстве на целостность Украины. С соответствующим заявлением выступила прокуратура несуществующей Автономной республики Крым (АРК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о бывшем руководителе профсоюза сотрудников МВД Крыма Владимире Мерцалове, в начале 2014 года принимавшем активное участие в создании на полуострове отрядов самообороны.

«Установлено, что бывший руководитель крымского профсоюза работников Министерства внутренних дел Украины собрал 23 февраля 2014 года внеочередное заседание профсоюза, на котором было создано вооруженное формирование «cамооборона Крыма», – заявляют в прокуратуре так называемой АРК. – 27 февраля 2014 года Мерцалов возглавил 4-ю роту вооруженного формирования, которая принимала участие в блокировании и захвате аэропорта в Симферополе. Он также координировал действия российских силовиков в Крыму и осуществлял захват помещений СБУ и МВД».

«Следственным отделом полиции, которым осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 (создание незаконных военизированных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса», – сообщили в ведомстве, добавив, что объявляют Мерцалова в розыск.

Кроме того, готовятся обвинения всем участникам самообороны Крыма – на сегодняшний день в список прокуратуры АРК внесено уже более 500 человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.01.18

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