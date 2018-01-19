Симферопольский район остался без аквапарка и фармацевтического завода

Проект строительства аквапарка в прибрежном поселке Николаевка заглох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», появление развлекательного комплекса в 2017 году анонсировала экс-глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко, заявив, что «инвестпроект прошел согласование».

По словам действующего главы администрации района Сергея Донца, земельный участок, на котором планировалось строить аквапарк, находится в долгосрочной аренду у юрлица, но «каких-то подвижек нет».

«На сегодняшний день земельный участок не осваивается. Перспективы его развития непонятны. Какой-то проектной документации по строительству мы не видели», – рассказал Донец.

Похожая ситуация складывается еще с одним масштабным проектом, о котором, в 2015 году, также сообщила Бойко. Тогда планировалось, что в Симферопольском районе появится фармацевтический завод, и правительство республики приняло решение о выделении участка.

«На сегодняшний день инвестпроект не реализуется. Территория стоит свободная, и пока начинаний в этом направлении нет», – заявил Донец.

Параллельно глава администрации района рассказал о проблемах с наведением порядка в Николаевке. Чиновникам хоть и удалось решить вопрос незаконной торговли, но с берегом, который обрушается на протяжении длительного времени, ситуация оказалась сложнее. По мнению главы района, в первую очередь сложности возникают из-за земельных участков, расположенных в непосредственной близости к береговой полосе. Участки, как и некоторое имущество, ранее были переданы в аренду, и теперь чиновники пытаются найти выход из ситуации, подыскав для бизнесменов другие территории. Только после этого вопрос финансирования работ по укреплению берега будет выноситься на уровень Совмина: ««У нас будет понимание, и мы будем четко знать, что готовы ответить за те деньги, которые попросим», – сказал Донец.

Он предположил, что деньги будут выделяться из федерального бюджета, так как необходимая сумма, по предварительной оценке, «колоссальная».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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