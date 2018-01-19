Зараза украинской декоммунизации проникла в австралийское кулинарное шоу

Украинская диаспора в Австралии празднует «победу» над советскими символами и местными телевизионщиками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эмигрантов из «Незалежной» возмутило, что в рекламе кулинарного шоу местного телеканала Channel 7 с участием двух российских конкурсанток был использован логотип с вмонтированными серпом и молотом.

Поборники европейских ценностей в лице Союза украинских организаций Австралии при поддержке украинских дипломатов заявили, что серп и молот являются «символами бесчеловечного отношения, геноцида и нарушения прав человека» и потребовали снять рекламный ролик с эфира.

Стараниями украинских мигрантов кампания получила широкое освещение в местных СМИ с обвинениями в адрес канала. В итоге телевизионщики отказались от проката ролика, что привело членов диаспоры в неописуемый восторг.

«Призыв Союза украинских организаций Австралии (СУОА) достиг своей цели. Согласованная, эффективная и скоординированная кампания показала силу общины и ее членов. СУОА благодарит всех, кто внес свой вклад в командные усилия», – радуется на своей странице в Facebook председатель организации Стэфан Романив.

Напомним, ранее руководство авторитетного американского издания The New York Times оказалось менее сговорчивым и не отступило под натиском официального Киева и местной диаспоры. Как сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года, в иллюстрации статьи, посвященной Крымскому мосту, появилась карта, где Крым обозначили «спорной территорией», но в том же цвете, что и Россия.

На Украине «картинка» вызвала скандал, волну протестов и требований убрать скандальную карту. Подключились и мигранты. Однако газета осталась при своем мнении. «Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», – отрезал представитель New York Times Дэниэл Роадес.

Сидней, Оксана Мурзина

Сидней. Другие новости 19.01.18

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