В крымское село подвели магистральный трубопровод, но воды все равно нет

В село Строгановка (Симферопольский район) подвели магистральный трубопровод, но подвоз воды для местных жителей продолжается. Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Донец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», село на протяжении десятилетий оставалось без централизованного водоснабжения.

«За федеральные деньги в прошлом году сделали магистральный трубопровод. То есть, вода подведена. Идея такая – поставить гидранты, чтобы человек по необходимости мог бы оттуда набирать воду», – рассказал Донец, добавив, что планируется строительство уличных водопроводов в Строгановке. Нужные заявки на проведение работ администрация направила, и рассчитывает, что они могут начаться уже в этом году.

Глава администрации также рассказал о проблемах с вывозом мусора в Симферопольском районе.

«Основные претензии со стороны жителей к нам – это вопросы «почему вон там куча мусора осталась?». Ну, она «осталась» не сейчас, не вчера, а лежит на протяжении длительного времени. И мы понимаем, что нужно дополнительное финансирование – машина без топлива не поедет, иначе проблему не решить», – сказал Донец.

По его словам, в администрации знают об основных «слабых» местах, но чиновники все равно взаимодействуют с общественниками, которые уведомляют о скоплениях мусора, в том числе через соцсети. Несмотря на имеющиеся проблемы, Донец уверен, что вопрос со схемой вывоза мусора будет в районе полностью урегулирован до конца года.

Донец также заверил, что все стихийные свалки, которые образовались в районе на протяжении последних двадцати лет, включены в программы по вывозу и ликвидации мусора. Этим занимается министерство ЖКХ и министерство экологии и природных ресурсов.

В то же время, по информации главы, подвижек в реализации проекта по строительству мусоросортировочного комплекса в Симферопольском районе, пока нет.

«В данном направлении пока ни инвестор не зашел, ни госпрограмма не реализуется. Потенциально территория выбрана, но каких-то движений дальше не пошло. Нужно время», – пояснил Донец.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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