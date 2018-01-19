Руководить Форосом доверили бывшему сотруднику МВД

В Ялте определились с новым главой Фороса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им стал Василий Стецив, ранее работавший в органах МВД и МЧС.

Напомним, бывшего руководителя курортного поселка Анатолия Быкова, занимавшего эту должность с 2002 года, уволили по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Решение об отставке Быкова Аксенов принял в конце прошлого года, подводя итоги выездного приема граждан в Ялте. Тогда же глава Крыма поручил в сжатые сроки подыскать новую кандидатуру.

Однако нового руководителя Фороса глава администрации Ялты Елена Сотникова представила на совещании только сегодня. По данным пресс-службы администрации, Стецив до своего нового назначения успел поруководить некоторыми предприятиями в Форосе. А также поработать в администрации – в должности главного специалиста сектора обеспечения деятельности координационных и совещательных органов отдела внутренней политики и взаимодействия с общественностью департамента организационно-документального обеспечения, внутренней политики и контроля.

Помимо этого, Сотникова представила нового начальника юридического управления администрации Марию Веденмеер. Это назначение также можно связать с заявлением Аксенова, потребовавшего разогнать юристов администрации, из-за того, что они «продали интересы Ялты» и фактически не выполняют свои обязанности.

По информации пресс-службы, Веденмеер ранее работала заместителем начальника юридического управления администрации. До этого она занимала должности секретаря судебных заседаний, помощника судьи и судьи Ялтинского городского суда.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.01.18

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