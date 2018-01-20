«Для меня вас нет»: Порошенко проигнорировал само существование русских в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко, перечисляя народы Крыма в своём комментарии о ситуации на полуострове, отказался упоминать 70% русских крымчан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», темой своей очередной публикации Порошенко вновь сделал пресловутую «деоккупацию». На этот раз – российского Крыма.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму – это боль не только украинского, крымскотатарского народов и других наций, которые живут на полуострове», – написал Порошенко в комментарии к видео, посвящённому «несчастьям» крымчан.

Многие пользователи в сетях отметили, что из комментария Порошенко можно сделать вывод о том, что президент Украины причисляет к «оккупантам», которых необходимо выдворить с территории полуострова, всех русских Крыма.

«Международный фронт по деоккупации Крыма день ото дня крепчает – весь цивилизованный мир стоит на стороне права и никогда не признает агрессию. Оккупантам не уйти от ответственности за злодеяния и репрессии – ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям», – рассуждает украинский президент.

Наблюдатели уверены, что послание в такой провокативной форме Порошенко сделал не только из-за своей русофобии, но и с рассчётом попытаться внести элементы раздора в прочное межнациональное согласие крымчан.

Напомним, согласно переписи населения 2014 года, 70% населения Крымского полуострова назвали себя русскими.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.18

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