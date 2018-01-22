Ветер, туман и снег: в Крым пришел мощный циклон

Неделя в Крыму начнется с непогоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в ближайшие два дня – 22 и 23 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия: южный циклон принесет сильные дожди и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Прогнозируются метели, отложение мокрого снега, туманы, гололедица. Ветер усилится до 15 – 20 м/с, при порывах его скорость будет достигать 25 м/с.

Сегодня сильные осадки ожидаются в Симферополе и на ЮБК.

Керченская паромная переправа пока работает, но водителей предупредили о возможных затруднениях – вплоть до полной остановки движения судов: в акватории Керченского пролива ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, циклом может задержаться в Крыму до конца недели.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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