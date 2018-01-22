На Украине продают Верховную раду – с оленями

На популярном сайте объявлений выставили на продажу здание украинского парламента: Раду продают вместе с депутатами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на большую площадь здания и товарный вид оценили Раду лишь в 10 тысяч рублей, в рублевом эквиваленте – около 20 тысяч. По словам продавца, парламент стал неподъемной ношей.

«Продам Верховную раду, со всем содержимым, недорого, по ненадобности. Брал для себя, но на сегодняшний день дорого и тянет ко дну. Или обменяю на домик у моря с гражданством», – говорится в тексте объявления. Предмет торга стал популярным объектом, как на сайте объявлений, так и в социальных сетях. Между тем, содержимое – депутаты – покупателей не интересуют: одни комментаторы отмечают: «Вывоз мусора стоит дорого». Другие подчеркивают, что вывозить необходимо не только «хлам», но и «скотину».

Некоторые считают цену необоснованно низкой: «Есть у меня достоверная информация, то там обитают благородные олени, а они, между прочим, в красной книге», – пишет один из присматривающихся к апартаментам, но ему противоречат «знатоки»: «Не сильно-то они там и благородные, скажу по секрету».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.01.18

Рассмотрение генерального плана Ялты отложили до апреля. / В Крыму выставят на торги туалет Коломойского. / «Мы не продержимся и недели…» Киев начинает новую войну. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»