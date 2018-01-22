Крымский мост готовят к 9-балльному землетрясению

Строители моста через Керченский пролив приступили к установке антисейсмических устройств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шок-трансмиттеры – устройства, дополнительно защищающие мостовые конструкции от сейсмического воздействия, устанавливают между опорами и пролетами моста. Устройства помогут конструкции выстоять и в 9-балльное землетрясение.

«Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» технического директора «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игоря Колюшева. На автодорожной части планируется установить более 760 таких устройств.

На железнодорожной части моста предусмотрено иное антисейсмическое закрепление пролетов: здесь будут выполнены неподвижные и линейно-подвижные опорные части, так что при землетрясении сейсмические силы будут передаваться на промежуточные опоры.

Отметим, шок-трансмиттеры – лишь один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект рассчитан с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе. Фактически антисейсмические решения начинаются уже с самой конструктивной схемы мостового сооружения – это сравнительно короткие пролеты и, соответственно, большое количество опор – 288 под автодорогу и 307 под железную дорогу. Устойчивость конструкций обеспечивают и фундаменты опор, которые состоят не только из вертикальных свай, но и из наклонных, способных более эффективно воспринимать горизонтальное сейсмическое воздействие.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 22.01.18

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