Крымчанин украл у бывшей жены оливье и холодец

В Симферополе 52-летний горожанин в новогоднюю ночь обокрал бывшую жену.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, через 5 лет после развода во время новогодних каникул мужчина внезапно вспомнил об экс-супруге и решил ее навестить.

Отсутствие хозяйки симферопольца не смутило. Горожанин решил подождать женщину в ее квартире, взломал замок входной двери и продегустировал угощения и напитки на праздничном столе.

Выпив все спиртное, поев праздничного холодца с оливье, мужчина лег спать. Проснувшись утром, симферополец, покидая квартиру, прихватил с собой бутылку коньяка, елочные игрушки и 9 тысяч рублей из хозяйской шкатулки.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.01.18

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