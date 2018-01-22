В Крыму опять разгулялась непогода – света нет, переправа встала

В Крыму из-за непогоды остались без света села и города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня по состоянию на 8 часов утра свет отсутствует в семи селах Ленинского, Сакского, Первомайского и Красногвардейского районов. Также частично остались без света жители Евпатории, Феодосии и Судака.

Между тем, прокомментировать, сколько именно потребителей в данный момент остаются без электроэнергии в пресс-службе «Крымэнерго» РИА «Новый День» не смогли, что невольно наталкивает на мысль: в ведомстве не совсем владеют ситуацией и, значит, свет крымчанам свет дадут нескоро.

Напомним, в ближайшие два дня – 22 и 23 января на полуострове ожидаются сложные погодные условия: южный циклон принесет сильные дожди и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными. Прогнозируются метели, отложение мокрого снега, туманы, гололедица. Ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду, при порывах его скорость будет достигать метров в секунду.

Керченская паромная переправа уже остановилась.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 22.01.18

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