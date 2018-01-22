Крым обогнал Анапу и Сочи по дороговизне пакетных туров

Крым вошел в топ-15 направлений с самыми дорогими пакетными турами, которые покупали российские туристы в 2017 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым занял 12-е место в рейтинге с пакетным туром стоимостью 1 миллион 775 тысяч рублей.

По данным «Вестника АТОР», именно во столько обошелся 31-дневный отдых в отельном комплексе «Мрия Резорт & Cпа» (поселок Оползневое, Ялта) для четырех взрослых и двух детей. Как отмечают в ассоциации туроператоров, в программу тура было включено проживание, трехразовое питание (шведский стол), медицинские услуги и возможность использовать всю инфраструктуру отеля. При этом перелет в заявленную стоимость включен не был.

Таким образом, по общей дороговизне пакетных туров Крым обошел Анапу и Сочи, занявших 13 и 15 места в рейтинге. В Анапе самый дорогой тур обошелся туристам в 1 миллион 668 тысяч рублей, в Сочи – 904 тысячи 100 рублей. При этом в ассоциации туроператоров подчеркивают: пакетный тур в Сочи стал рекордным в России по стоимости суток на одного человека. За указанную сумму группа туристов из двух взрослых и трех детей получили на девять дней в отеле Radisson Blu Paradise Resort & SPA трехэтажную виллу площадью 360 квадратных метров, с 4 спальнями и 4 санузлами, индивидуальный бассейн и доступ в клубный лаунж. Стоимость авиаперелета была включена в общую сумму.

Первое место в рейтинге занял 15-дневный тур по Транссибирской магистрали по маршруту Москва – Пекин с остановками в ключевых исторических и культурных центрах России, Монголии и Китая. Он был организован для восьми туристов, которым предоставили отдельный вагон и индивидуальные туристические программы. За такое удовольствие им пришлось заплатить 8 миллионов 500 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.01.18

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