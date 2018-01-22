Пентагон планирует развязать войну России с соседями и заработать на поставках оружия

Американские военные изучают боеготовность стран-соседей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборонное логистическое агентство США заказало исследование инфраструктуры Белоруссии, Финляндии, Молдавии, Польши и Украины.

В частности, заказчика интересуют сведения об источниках получения воды, продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды, о строительных материалах, о производственных мощностях, а также о мобилизационных возможностях в каждой из стран и существующие на сегодняшний день логистические проблемы.

Кроме того, американские военные хотят знать, сколько времени займёт доставка материалов из США по морю и по воздуху, транспортная инфраструктура перечисленных стран – порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, их пропускная способность, имеющееся оборудование, а также данные по речному сообщению, мостам и паромным переправам.

«Программа расширения промышленной базы (IBex) была разработана в качестве меры обеспечения готовности промышленности (к условиям военного времени и чрезвычайных ситуаций) и направлена на сбор информации о возможностях коммерческих предприятий по всему миру в целях содействия операциям Вооружённых сил США и работам по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в целях обеспечения возможности использовать эти коммерческие мощности в случае необходимости», –цитирует документ RT.

По словам военного аналитика, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, сбор данных об инфраструктуре является одним из элементов подготовки к ведению боевых действий.

«Это один из элементов непосредственной, я подчеркиваю, подготовки войны в рамках задач по подготовке театра военных действий и планированию материально-технического обеспечения войск. Поэтому они осваивают страны Восточной Европы, там, где будут расположены ударные группировки, и страны, куда, видимо, будет наноситься один из ударов. Дальше будет, безусловно, изучаться и Россия. В Молдавии, Белоруссии и на Украине, в первую очередь, рассматриваются инфраструктура и возможности местной промышленности в случае появления там войск НАТО», – заявил эксперт, отметив, что сейчас прямого вторжения не последует, американцы будут ждать удобного случая: если Россия будет дезорганизована и наступит хаос, «тогда они смогут ввести сюда войска в рамках так называемой миротворческой операции, причём под эгидой ООН».

Вирджиния, Оксана Мурзина

Вирджиния. Другие новости 22.01.18

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