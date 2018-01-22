Украинец заплатит 130 тысяч за страсть к Крыму

Украинец по купленному российскому паспорту умудрился пересечь крымскую границу около 50 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иностранца с российским паспортом задержали в одном из крымских пограничных пунктов пропуска. Выяснилось, что в апреле 2014 года уроженец Чернигова, не имея никаких законных оснований, в одном из отделений ФМС России по Крыму получил российский паспорт.

В ходе проверки было установлено, что документ был оформлен на основании недостоверных сведений и выдан в нарушение установленного порядка – не подтвержден факт проживания на территории полуострова на момент референдума.

Джанкойский районный суд признал гражданина Украины виновным в «Незаконном пересечении государственной границы РФ» и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 22.01.18

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