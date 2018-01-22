В Крыму обеспокоились безопасностью стратегически важных объектов

В Крыму занялись вопросами безопасности Крымского моста, энергомоста и газопровода Крым – Кубань. Глава РК Сергей Аксенов подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», группе, в которую войдут представители крымского правительства, силовых структур, дорожных служб, Росгвардии и подрядчиков, предстоит разработать систему комплексной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Краснодарский край – Крымский полуостров и газопровода Крым – Кубань.

Эти объекты привлекательны для украинских радикалов, стремящихся любыми путями усилить блокаду Крыма.

Напомним, после присоединения полуострова к России Украина перекрыла Северо-Крымский канал, лишив север республики питьевой воды. В ноябре 2015 в Херсонской области радикалы подорвали опоры ЛЭП, идущих в Крым, оставив полуостров на некоторое время без электроэнергии. А в ночь на 1 ноября 2017 года на ЮБК были повреждены газопровод и линия электропередачи.

В связи с этим в Крыму было решено выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а также объектов стратегического назначения.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.01.18

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